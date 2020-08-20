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У любителя пьяной езды забрали машину в Петрозаводске

Новости. Происшествия
07:25, 21 Августа 2020
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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Очередного пьяного водителя поймали в столице Карелии и отстранили от управления автомобилем.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, накануне еще один любитель пьяной езды стал пешеходом. Мужчина 1975 года рождения управлял автомобилем Opel Vectra и был остановлен автоинспекторами. Освидетельствование на месте подтвердило состояние алкогольного опьянения. Автомашину отправили на специализированную стоянку.

Как отметили в ГИБДД карельской столицы, в текущем году автоинспекторами пресечено уже 385 фактов управления водителями в состоянии опьянения и водителями с признаками опьянения, отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.

Нетрезвые водители совершили 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Еще в 45 ДТП обошлось без человеческих жертв, но вред был причинен транспортным средствам.

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