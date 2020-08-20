У любителя пьяной езды забрали машину в Петрозаводске

Очередного пьяного водителя поймали в столице Карелии и отстранили от управления автомобилем.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, накануне еще один любитель пьяной езды стал пешеходом. Мужчина 1975 года рождения управлял автомобилем Opel Vectra и был остановлен автоинспекторами. Освидетельствование на месте подтвердило состояние алкогольного опьянения. Автомашину отправили на специализированную стоянку.

Как отметили в ГИБДД карельской столицы, в текущем году автоинспекторами пресечено уже 385 фактов управления водителями в состоянии опьянения и водителями с признаками опьянения, отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.

Нетрезвые водители совершили 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Еще в 45 ДТП обошлось без человеческих жертв, но вред был причинен транспортным средствам.