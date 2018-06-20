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Новости. Общество
11:12, 20 Июня 2018

"Карелводоканал" оштрафовали на 10 тысяч рублей за сброс сточных вод в Ладогу

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Межрайонный природоохранный прокурор Карелии выявил нарушения в деятельности ООО "Карелводоканал".

Прокуратура установила, что организация допустила сброс сточных вод в Ладожское озеро, озеро Карманлан-ярви и р.Савайн-йоки с превышением допустимых концентраций вредных веществ.

После этого надзорное ведомство возбудило административное дело по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов).

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии признал ООО "Карелводоканал" и руководителя организации виновными в совершении административных правонарушений и назначил им штрафы в 10 и 5 тыс. рублей соответственно.

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Комментарии

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кир
2018-06-20 11:22:38
Не смешите моего кота глупыми штрафами.
Гость
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