"Карелводоканал" оштрафовали на 10 тысяч рублей за сброс сточных вод в Ладогу

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Межрайонный природоохранный прокурор Карелии выявил нарушения в деятельности ООО "Карелводоканал".
Прокуратура установила, что организация допустила сброс сточных вод в Ладожское озеро, озеро Карманлан-ярви и р.Савайн-йоки с превышением допустимых концентраций вредных веществ.
После этого надзорное ведомство возбудило административное дело по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов).
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии признал ООО "Карелводоканал" и руководителя организации виновными в совершении административных правонарушений и назначил им штрафы в 10 и 5 тыс. рублей соответственно.
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