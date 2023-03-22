Кирпичи посыпались на головы пешеходов со стен аварийного дома в райцентре Карелии

Утром 23 марта из стены аварийного дома в Суоярви посыпались кирпичи, часть упала на пешеходную дорожку.

В четверг, 23 марта, в 08.00, обрушилась облицовка кирпичной кладки стены дома № 4 по Суоярвскому шоссе в Суоярви. В результате кирпичи посыпались на козырек подъезда и пешеходную дорожку. Об этом в соцсети сообщил глава администрации Суоярвского муниципального округа Роман Петров.



«Управляющая компания ООО „Управдом“ оперативно приступила к устранению данной аварии, — заявил чиновник. — Проблема обрушения кирпичной кладки стен в доме существует на протяжении длительного времени. Срок проведения капитального ремонта дома был запланирован на 2031 год».





По словам Петрова, из-за аварийного состояния кровли и наружных стен в декабре 2022 года жильцы дома решиил перевести деньги, собранные на капремонт, с общего счета на специальный.





Глава администрации округа добавил, что люди успеют собрать на спецсчете нужную сумму для ремонта к декабрю 2023 года, а работы необходимы прямо сейчас.



Поэтому власти округа направили письмо в Минстрой Карелии, чтобы сократить сроки вступления в силу решения жильцов о переходе на спецсчет до одного месяца, отметил Роман Петров.