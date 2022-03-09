Классы для детей с ОВЗ открыты в 13 школах Петрозаводска

В 13 школах столицы Карелии сформировано 94 класса, в которых учатся дети с различными проблемами здоровья.

В администрации Петрозаводска прошло заседание городского координационного Совета по делам инвалидов. В ходе встречи участники обсудили вопросы организации обучения детей с ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях города, сообщили в мэрии.

Как отметила заместитель председателя комитета социального развития - начальник управления образования Светлана Пахомова, в 13 школах города сформировано 94 класса, в которых учатся дети с различными проблемами здоровья. Образовательные программы для этой категории школьников адаптированы, формы обучения выбирают родители с учетом рекомендаций специалистов. В образовательном и воспитательном процессе участвуют педагоги, психологи, дефектологи, логопеды, тьюторы и ассистенты. Сегодня в петрозаводских школах с детьми работают более сотни таких специалистов. Светлана Пахомова добавила, что часть детей с ОВЗ обучается в обычных классах, осваивая программы, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам.

Ранее сообщалось, школа по требованию прокуратуры наняла учителя для детей-инвалидов в Карелии.