Школа по требованию прокуратуры наняла учителя для детей-инвалидов в Карелии

Генеральная прокуратура России отреагировала на обращение жительницы Пряжинского района Карелии, которая пожаловалась на то, что в школе нет условий для обучения ее дочери, признанной инвалидом из-за проблем со слухом.

Генпрокуратура дала поручение провести проверку прокуратуре района.

Проверка показала, что кроме дочери автора обращения, в школе учится 50 детей с ограниченными возможностями здоровья, однако для них не созданы специальные условия обучения. В штате школы отсутствовал учитель-дефектолог, не были утверждены адаптированные общеобразовательные программы. Кроме того, дочь заявительницы не обеспечили специальными техническими средствами, которые ей положены по закону.

Прокуратуры выдала администрации Пряжинского района предписание устранить эти нарушения. В результате ребенок обеспечен необходимым техническим средством, в штат школы принят учитель-дефектолог, а также разработаны соответствующие программы обучения детей указанной категории.