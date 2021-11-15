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Школа по требованию прокуратуры наняла учителя для детей-инвалидов в Карелии

Новости. Общество
10:54, 16 Ноября 2021
фото: © vplate.ru

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Генеральная прокуратура России отреагировала на обращение жительницы Пряжинского района Карелии, которая пожаловалась на то, что в школе нет условий для обучения ее дочери, признанной инвалидом из-за проблем со слухом.

Генпрокуратура дала поручение провести проверку прокуратуре района.

Проверка показала, что кроме дочери автора обращения, в школе учится 50 детей с ограниченными возможностями здоровья, однако для них не созданы специальные условия обучения. В штате школы отсутствовал учитель-дефектолог, не были утверждены адаптированные общеобразовательные программы.  Кроме того, дочь заявительницы не обеспечили специальными техническими средствами, которые ей положены по закону.

Прокуратуры выдала администрации Пряжинского района предписание устранить эти нарушения. В результате ребенок обеспечен необходимым техническим средством, в штат школы принят учитель-дефектолог, а также разработаны соответствующие программы обучения детей указанной категории.

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Комментарии

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кир
2021-11-16 12:51:44
Не печатаете? Затерялось или затерли? Я правильно проблемы обозначил. Как с вами жить? Кот сказал, - а ну их, отдохни. Так и сделаю. :)
Изя
2021-11-16 13:00:23
кир, тебе уже давно говорил , плюнь на все и отдыхай , не в деньгах щасе .))))
Гость
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