Койки для больных коронавирусом в Карелии продолжают переводить для оказания плановой медпомощи

За минувшие сутки доля свободных коек в ковид-центрах республики сократилась еще на 1,5 процента.

По данным на 10 февраля в ковид-центрах Карелии осталось 10, 3% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 11,8%, а на 8 февраля - 23,1%.

При этом на 10 февраля, в стационарах находятся 594 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 495 - в состоянии средней тяжести, 91 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ

Накануне глава Минздрава Карелии объяснил, с чем связано сокращение мест в ковид-центрах.

"Это не значит, что ковидные стационары переполнены. Минздрав России рекомендует сейчас держать процент свободных коек на уровне 10%, пока ситуация с распространением COVID-19 позволяет. В Карелии она имеет тенденцию к улучшению. При неблагоприятной эпидситуации рекомендовалось держаться на уровне 20%, и нам это удавалось", - сообщил министр здравоохранения.

По словам Михаила Охлопкова, медицинские организации республики постепенно возвращаются к обычной жизни. Часть коек, которые были развернуты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, переводят для оказания плановой медицинской помощи.