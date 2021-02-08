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Глава Минздрава Карелии объяснил резкое сокращение доли свободных коек для больных коронавирусом

Новости. Общество
12:28, 09 Февраля 2021
фото: © Илья Тимин
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За минувшие сутки доля свободных коек в ковид-центрах республики сократилась на 11 процентов.

По данным на 9 февраля в ковид-центрах Карелии осталось 11, 8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 23,1%.

"Сегодня в таблице, которую я ежедневно размещаю на своей странице, вы заметили, что доля свободных коек – 11,8 %, тогда как раньше это показатель колебался около 20%. Это не значит, что ковидные стационары переполнены. Минздрав России рекомендует сейчас держать процент свободных коек на уровне 10%, пока ситуация с распространением COVID-19 позволяет. В Карелии она имеет тенденцию к улучшению. При неблагоприятной эпидситуации рекомендовалось держаться на уровне 20%, и нам это удавалось", - написал министр здравоохранения, объясняя резкое количества мест для больных COVID-19.

По словам Михаила Охлопкова, медицинские организации республики постепенно возвращаются к обычной жизни. Часть коек, которые были развернуты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, переводят для оказания плановой медицинской помощи.

Так, койки возвращают к профильной деятельности в Лоухской ЦРБ, Республиканском противотуберкулезном диспансере, в Республиканском наркологическом диспансере. Уменьшается количество ковидных коек в Республиканской инфекционной больнице, в Пряжинской ЦРБ часть ковидных коек перепрофилируется под реабилитацию.

"В случае необходимости ковидные койки снова могут быть развернуты в кратчайшие сроки", - пишет глава Минздрава республики, напомнив, что на пике эпидемии в Карелии было развернуто 1489 коек, а сегодня 976.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Карелии заразились еще 164 человека, три пожилые женщины умерли.

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