Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 38 тысяч

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 164 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирусной инфекцией в республике заразились за сутки еще 164 человека. Из этого числа заболевших – 158 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии инфицировано 38014 человек.

За сутки выздоровел еще 231 человек. Выписан по выздоровлению уже 33181 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6135,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2714,3 случая, по Северо-Западу – 4779,2.

Напомним, за сутки коронавирус унес жизни еще трех пожилых женщин. Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 257.