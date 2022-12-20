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Комиссия Минобороны Финляндии против запрета продажи недвижимости россиянам

Новости. Общество
09:00, 21 Декабря 2022
фото: © Lori

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Межправительственная исследовательская группа, созданная властями Финляндии, не считает полный запрет на покупку недвижимости в стране россиянами эффективной и целесообразной мерой.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на официальном сайте министерства обороны республики.

«Исследовательская группа не рекомендует вводить полный запрет на владение недвижимостью (в Финляндии — прим. ТАСС) для граждан России», — указано в тексте документа.

Отмечается, что действующего законодательства, а также новых полномочий по контролю за сделками с недвижимостью, которые власти получат с начала 2023 года, «достаточно для защиты общества от угроз, связанных с владением недвижимостью».

Более строгие ограничения, неправленые на отдельные группы лиц, по мнению экспертов, не способствуют решению существующих проблем. Они подчеркивают, что введение ограничений на въезд в Финляндию для россиян по туристическим визам, вступившее в силу 30 сентября, существенно сократило число сделок с участием граждан РФ.

В ноябре министерство обороны Финляндии создало межправительственную рабочую группу для оценки необходимости введения строгих ограничений на покупку недвижимости россиянами. Группа будет работать до 28 февраля 2023 года. В октябре правительство Финляндии представило законопроект, предусматривающий ужесточение контроля над приобретением недвижимости в стране иностранцами. 

 

 

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