Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская.
О деталях проекта «Столице на Онего» рассказал директор «Баренц групп» Илья Гаврюшев.
– Мы уже приступили к реализации проекта. Проведен демонтаж старых зданий, оставшихся от бывшей промзоны, расчищена площадка и началась подготовка к строительству первого дома. Люди уже подходят, делают первые бронирования квартир. Мы планируем сдать первый дом через 2 года. Строительство планируется вести целыми зонами, то есть одновременно будет создаваться вся сопутствующая инфраструктура вокруг каждого строящегося дома.
Между строительством домов планируются интервалы примерно около полугода. Весь проект рассчитан примерно на 7 лет. К этому времени, а может быть и раньше, район будет полностью построен со всей инфраструктурой. «Талоярви» переводится как «дом у воды». Для тех, у кого была такая мечта – жить у воды, эта мечта уже скоро станет реальностью.
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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.