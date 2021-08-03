Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская.

О деталях проекта «Столице на Онего» рассказал директор «Баренц групп» Илья Гаврюшев.

– Мы уже приступили к реализации проекта. Проведен демонтаж старых зданий, оставшихся от бывшей промзоны, расчищена площадка и началась подготовка к строительству первого дома. Люди уже подходят, делают первые бронирования квартир. Мы планируем сдать первый дом через 2 года. Строительство планируется вести целыми зонами, то есть одновременно будет создаваться вся сопутствующая инфраструктура вокруг каждого строящегося дома.





Между строительством домов планируются интервалы примерно около полугода. Весь проект рассчитан примерно на 7 лет. К этому времени, а может быть и раньше, район будет полностью построен со всей инфраструктурой. «Талоярви» переводится как «дом у воды». Для тех, у кого была такая мечта – жить у воды, эта мечта уже скоро станет реальностью.

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