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Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
16:32, 03 Августа 2021

Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

фото: © «Баренц Групп»

Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская.

О деталях проекта «Столице на Онего» рассказал директор «Баренц групп» Илья Гаврюшев.

– Мы уже приступили к реализации проекта. Проведен демонтаж старых зданий, оставшихся от бывшей промзоны, расчищена площадка и началась подготовка к строительству первого дома. Люди уже подходят, делают первые бронирования квартир. Мы планируем сдать первый дом через 2 года. Строительство планируется вести целыми зонами, то есть одновременно будет создаваться вся сопутствующая инфраструктура вокруг каждого строящегося дома.



Между строительством домов планируются интервалы примерно около полугода. Весь проект рассчитан примерно на 7 лет. К этому времени, а может быть и раньше, район будет полностью построен со всей инфраструктурой. «Талоярви» переводится как «дом у воды». Для тех, у кого была такая мечта – жить у воды, эта мечта уже скоро станет реальностью.

Подробнее читайте здесь.

 

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+7 (8142) 331-331 https://goroduvodi.barenz.group
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Презентация Заявка
Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте