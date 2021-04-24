Компания в Петрозаводске готова покупать у горожан и организаций макулатуру

В Петрозаводске открылась площадка по приёму макулатуры, которая предлагает свои услуги по вывозу вторсырья.

Паблик «Прием макулатуры в Петрозаводске» предложил организациям и горожанам услуги по приему вторсырья. Организаторы проекта обещают покупать, вывозить и направлять на переработку вторсырье, которое многие привыкли выбрасывать на помойку.

«Как выяснилось, большинство небольших магазинов и организаций просто выбрасывают на помойку много вторсырья, в частности, картон и упаковочную пленку. Мы готовы это покупать, вывозить своим транспортом и направлять на переработку. Давайте не будем ухудшать и без того печальный вид городских мусорных площадок и увеличивать объемы всем известной свалки», — говорится в сообщении паблика.

Проект по сбору бумажных отходов намерен сотрудничать как с юридическими, так и с физическими лицами.

Ранее сообщалось, как школьники в Петрозаводске собрали почти тонну макулатуры.