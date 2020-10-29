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Школьники в Петрозаводске собрали почти тонну макулатуры (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:20, 30 Октября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Учащиеся средней школы № 39 столицы Карелии собрали почти тонну макулатуры на переработку.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ученики средней школы № 39 сдали на вторичную переработку более 920 килограммов макулатуры.

Таким способом образовательное учреждение присоединилось к всероссийской благотворительной акции "Добрая школа". Полученные от переработки средства направляются в фонд "Линия Жизни" на операции тяжелобольным детям.



Продолжают команды «ЭкоКубка» сдавать макулатуру и пластик и в рамках проекта "Киноуроки в школах России". Например, средняя школа № 14 в октябре сдала 1320 кг макулатуры и более 20 кг ПЭТ и пластиковых крышек.

Напомним, что в рамках проекта "Киноэкология" средства направляют на съёмки короткометражных фильмов, а все участники акции становятся сопродюсерами картины и будут указаны в титрах. С полным списком образовательных учреждений республики, поддержавших акцию можно познакомиться в группе «Киноуроки в школах Карелии».

Не остаются в стороне от экологических акций и сотрудники администрации Петрозаводска. Каждый месяц работники муниципалитета сдают в переработку макулатуру и пластик. Очередной сбор с соблюдением противоэпидемиологических мер состоялся накануне. На данный момент в рамках "Киноэкологии" специалисты сдали уже более четырёх тонн макулатуры и пластика.

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