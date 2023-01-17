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Компания по торговле алкоголем в Карелии вернула в бюджет деньги, сэкономленные на сотрудниках

Новости. Общество
16:40, 27 Февраля 2023
фото: © shutterstock.com

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Схема ухода от уплаты налогов выявлена в связи с неуплатой сетевой компанией, занимающейся торговлей алкоголем в республике, НДФЛ и страховых взносов.

Массовые случаи привлечения молодых людей от 18 до 25 лет без официального трудоустройства были выявлены специалистами регионального налогового управления при анализе финансово-хозяйственной деятельности одной из крупных сетевых организаций сферы торговли алкогольными напитками. Об этом рассказали в Управлении ФСН по Республике Карелия.

«В силу неопытности молодые люди соглашались на условия без официального трудоустройства, что дало возможность компании в течение продолжительного времени уклоняться от исполнения налоговых обязательств», — поясняет начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС по Карелии Светлана Еремина.

Работодатель сэкономил на уплате НДФЛ и страховых взносов, но в рамках налоговой проверки был вынужден признать нарушение и возместить ущерб в размере 600 тысяч рублей.

«Конечно, деятельность открытых учредителем новых организаций с подобным видом деятельности теперь находится на особом контроле налоговых органов», — заметила Светлана Еремина.

Выплата серой зарплаты — не единственная схема ухода от налогообложения. Вторым по популярности способом незаконной оптимизации страховых взносов и НДФЛ остается способ подмены гражданско-правовых трудовых отношений статусом самозанятого плательщика НПД. В Карелии за 2021–2022 годы выявлено более 100 таких нарушений.

«В распоряжении налоговиков есть аналитические инструменты, позволяющие отличать реальных самозанятых от „оптимизированных работников“, — уточняет Светлана Еремина, — а работа по пресечению схем ухода от налогообложения с применением налога на профдоход остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности».

УФНС по РК напоминает, что компании, попавшие в «группу риска» в связи с выплатой «конвертных» зарплат сотрудникам или использованием статуса самозанятости теряют право на преференцию, которой могут воспользоваться добросовестные участники рынка — мораторием на налоговые проверки бизнеса, введенного в 2022 году и продленного до конца 2023 года.

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