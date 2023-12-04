«Коробку снесут и сделают паркинг», — в Петрозаводске рассказали о судьбе катка на набережной

В городском паблике описали печальное состояние ледовой коробки в расширенном центре.

Анонимный горожанин пожаловался в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» на состояние хоккейной коробки в районе дома № 15А по набережной Варкауса, на месте закрытой базы спортшколы № 6. По словам автора поста, вместо обещанного катка на площадке стоят сугробы, а рядом ведется строительство высотки.

«Все планомерно идет к тому, что ледовую коробку снесут и сделают паркинг для такого количества квартир. Где обещанные бесплатные катки в Октябрьском районе, уважаемая администрация города», — обратился с вопросом автор поста.

По словам горожанина, в 40-м лицее к новому стадиону не пройти посторонним. При этом вторая площадка «Луми» еще строится, а сам стадион не вмещает всех желающих покататься на коньках.

«Со всех утюгов кричим, что спорт — норма жизни, а на деле — одни отписки и отмазки», — с горечью констатировал горожанин.

Напомним, база спортшколы № 6 Петрозаводска была закрыта в связи с аварийным состоянием. С этого момента бывшая хоккейная площадка главным образом пустовала.