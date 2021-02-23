"Очень печально ": Жители одного из микрорайонов Петрозаводска пожаловались, что власти забыли про них (ФОТО)

Жители Первомайского и Октябрьского районов рассказали, как их лишили возможности заниматься спортом.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо от жителей Первомайского и Октябрьского проспектов, где они рассказали, что власти лишили их возможности заниматься спортом на свежем воздухе недалеко от дома.

"Вот и очередная зима близится к завершению. Бесплатных катков в районе Первомайского и Октябрьского проспектов так и не появилось. Два года прошло с тех пор, как закрылась ДЮСШ № 6 на Варкауса: два единственных катка, которые пользовались большой популярностью, теперь стоят в снегу. Само здание ДЮСШ № 6 находится в полуразрушенном состоянии с дырами вместо окон и валяющимися повсюду мусором и коньками из существовавшего когда-то проката. Стадион "Машиностроитель", где когда-то также заливали каток, тоже пустует: здесь есть лыжня, по которой ходят одинокие бабульки со скандинавскими палками и редкие дедульки на лыжах. У лицея №40 и школы №38 катков не заливают, сколько я себя помню в этом районе. Мне очень печально видеть, что власти забыли про то, что в нашем районе тоже живут люди с детьми, которые помимо хождения в "Луми", хотели бы заниматься спортом на свежем воздухе. Не катаясь в центр на мобильный каток, где количество людей ограничено, и не тратя время на проезд в транспорте", - написали горожане.

Также авторы письма поинтересовались: почему в других районах заливаются катки у школ, а у них уже которое десятилетие стадион "Машиностроитель" находится на какой-то странной реконструкции, которой не видно ни конца ни края?

"Из администрации приходят отписки, по которым понятно, что "когда-то" "что-то будет", а так пока можно заниматься и в "Луми". Похоже, что на месте пустующей хоккейной коробки действительно "что-то" будет: только это будет не каток и не спортивная школа для детей, а очередной жилой комплекс", - предполагают обеспокоенные петрозаводчане.