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"Очень печально ": Жители одного из микрорайонов Петрозаводска пожаловались, что власти забыли про них (ФОТО)

Новости. От читателей
08:05, 24 Февраля 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"
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Жители Первомайского и Октябрьского районов рассказали, как их лишили возможности заниматься спортом.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо от жителей Первомайского и Октябрьского проспектов, где они рассказали, что власти лишили их возможности заниматься спортом на свежем воздухе недалеко от дома.

"Вот и очередная зима близится к завершению. Бесплатных катков в районе Первомайского и Октябрьского проспектов так и не появилось. Два года прошло с тех пор, как закрылась ДЮСШ № 6 на Варкауса: два единственных катка, которые пользовались большой популярностью, теперь стоят в снегу. Само здание ДЮСШ № 6 находится в полуразрушенном состоянии с дырами вместо окон и валяющимися повсюду мусором и коньками из существовавшего когда-то проката. Стадион "Машиностроитель", где когда-то также заливали каток, тоже пустует: здесь есть лыжня, по которой ходят одинокие бабульки со скандинавскими палками и редкие дедульки на лыжах. У лицея №40 и школы №38 катков не заливают, сколько я себя помню в этом районе. Мне очень печально видеть, что власти забыли про то, что в нашем районе тоже живут люди с детьми, которые помимо хождения в "Луми", хотели бы заниматься спортом на свежем воздухе. Не катаясь в центр на мобильный каток, где количество людей ограничено, и не тратя время на проезд в транспорте", - написали горожане.

Также авторы письма поинтересовались: почему в других районах заливаются катки у школ, а у них уже которое десятилетие стадион "Машиностроитель" находится на какой-то странной реконструкции, которой не видно ни конца ни края?

"Из администрации приходят отписки, по которым понятно, что "когда-то" "что-то будет", а так пока можно заниматься и в "Луми". Похоже, что на месте пустующей хоккейной коробки действительно "что-то" будет: только это будет не каток и не спортивная школа для детей, а очередной жилой комплекс", - предполагают обеспокоенные петрозаводчане.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-24 10:06:44
Там краснокнижные лишайники обнаружились :)
Njkdez
2021-02-24 10:06:11
Все знают шо тот самый стадиончик под контролем не без известного бизнесмена, в которого из гранатомета стреляли, предположительно недавно он желал отдать стадион под застройку, поиметь есче больше кэш лавэ, да подружка экс депутата предположительно не смогла не подмогла.
врунофф
2021-02-24 09:54:03
Кто конкретно написал и фоточки прислал ? У каждого доноса есть фамилия, имя и отчество
Беня
2021-02-24 10:16:46
врунофф, это тайна следствия :)
David.
2021-02-24 10:15:57
Есть имя известного стукача- Наташка Кирковна Врунова по кличке " критик".
Dima
2021-02-24 09:25:55
При совке и при Ельцине там следили за газоном, а при поднявшемся с колен обнуленыше на это денег нет.
Беня
2021-02-24 10:19:18
Dima, причем тут обнуление? Не надо искать оправдания. Нахрен вам газон, вы все равно ни во шо, кроме занудных комментов играть не умеете.
David.
2021-02-24 09:17:15
И не сделают ничего, потому что вы им никто. Выборов нет!
кир
2021-02-24 10:20:40
давидка не может никого выбирать. Он как и офф тоже со справкой. Только частично дееспособный.
Толик
2021-02-24 09:13:40
Сначала посмотрите выступление Сергея Соседова , журналиста и музыкального критика,на круглом столе,где он дал чёткое объяснение : почему бардак и неразбериха, а потом сами то, организуйте какие нибудь секции,два огромных района!?!? Неужели не найдется затейники, блин!?!
Чего ждать от "спрута"? Надо шевелиться и заниматься делом!!!
nae
2021-02-24 09:39:20
Толик, не шевелятся, потому что дураков нет загреметь под уголовную статью.
David.
2021-02-24 09:38:13
Толик, Вообще-то жители города платят огромные налоги как явные так и скрытые. На эти деньги жрет огромный, бестолковый чиновничий аппарат задача которого как раз и состоит в обеспечении жителей благами и удобствами в том числе спортивными секциями и катками!
Изя
2021-02-24 09:09:48
Они не забыли про вас , просто не вспомнили ))) :)
наташка
2021-02-24 08:26:35
Очередной протестун от имени жителей пишет. В депутатишки намылился пролезть на этой теме
кир
2021-02-24 08:25:53
Пожилые китайцы выходят во дворы и все делают зарядку. Никто там не ноет.
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