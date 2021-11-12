На площади Кирова в Петрозаводске открыли каток весь в ямах и трещинах – пожаловались горожане

Петрозаводчане рассказали, что кататься на катке на площади Кирова невозможно.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка разметила видео разбитого катка у елки на площади Кирова в Петрозаводске.

В воскресенье, 26 декабря, она пошла на главная площадь города, чтобы покататься на катке, предновогоднее настроение было испорчено.

«Весь каток в ямах, трещинах, кататься невозможно! В городе нет условий для активного зимнего отдыха. А потом говорят, что дети в телефонах сидят и на улицу не выходят! Дай бог, чтобы никто не пострадал!» - написала девушка в комментарии к видео.

Ранее Минспорта Карелии сообщало, что на площади Кирова заработал бесплатный каток.