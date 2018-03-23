"Королева шансона" устроила дебош в самолете

Любовь Успенская не смогла вылететь своим рейсом из Москвы в Омск, где у нее сегодня вечером запланирован концерт, рассказывает "Комсомольская правда".

У артистки, как сообщили СМИ, возникли проблемы на борту самолета. "Королева шансона", известная своей любовью к собакам, отказалась перевозить своего питомца в специальной переноске, хотя этого требуют правила перелета. Певица якобы собиралась полететь с собачкой на руках.

Бортпроводница объяснила Успенской, что это нарушение и напомнила правила. В итоге возникла перепалка, подробности которой неизвестны. В итоге экипаж самолета принял решение снять артистку с рейса. Успенская смогла вылететь в Омск другим самолетом, успешно обменяв билеты в аэропорту.

Сама Любовь Успенская пока никак не комментирует произошедшее. Но "Комсомольская правда в Омске" смогла дозвониться до концертного директора певицы Виталия Макарова. Оба сейчас находятся в одной из омских гостиниц. Но и он был не настроен на разговор о случившемся на борту самолета.

- Наверное, догадываетесь, по какому вопросу мы звоним...

- По какому?

- У Любови Успенской возникли проблемы на самолете Москва - Омск...

- Слушайте, дайте нам поспать и отдохнуть. Мы только прилетели. Нам вечером концерт работать! (бросает трубку).

Судя по всему, скандал на борту самолета никак не скажется на вечернем концерте "королевы шансона".

"При входе на борт воздушного судна в руках она несла собаку. При просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула борт–проводницу и попыталась пройти в салон самолета", – рассказали в авиакомпании, передает RenTV.

Впоследствии командир воздушного судна принял решение снять Успенскую с рейса.

"Составлен рапорт. Взяты показания свидетелей", - добавил Фетисов, уточнив, что задержка рейса составила около часа.