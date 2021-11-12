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Коронавирус унес жизни еще 1182 россиян

Новости. Общество
14:16, 07 Декабря 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России превысило 283 тысячи.

По данным на 7 декабря, за сутки в России подтверждено 1 182 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 283 644 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 31 096 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 231 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 864 845 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 565 091.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 34 615 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 декабря остаются 1 678 285 человек.

Напомним, в Карелии разворачивают дополнительные койки для детей из-за новой волны коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2021-12-07 15:01:55
Судя по официальной статистике в России умирает 20% от цифры по планете земля. Это крайне много. В европе нет такого, как бы не нагнетала Скабеева.
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