Коронавирус унес жизни еще 1182 россиян

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России превысило 283 тысячи.

По данным на 7 декабря, за сутки в России подтверждено 1 182 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 283 644 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 31 096 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 231 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 864 845 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 565 091.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 34 615 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 декабря остаются 1 678 285 человек.

Напомним, в Карелии разворачивают дополнительные койки для детей из-за новой волны коронавируса.