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В Карелии разворачивают дополнительные койки для детей из-за новой волны коронавируса

Новости. Общество
13:56, 07 Декабря 2021
фото: © EPA-EFE / LUCA ZENNARO

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных, особенно среди детей.

Учреждения здравоохранения республики готовятся приять удар новой ковидной волны. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков написал на своей странице в соцсети.

«Контагиозность Омикрона такова, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных, особенно среди детей. Ожидается и взрывной рост заболеваемости гриппом. Мы готовимся к этому уже сейчас. Детские медицинские организации входят в режим повышенной готовности. Именно они примут на себя главный удар новой ковидной волны. Учитывая опыт работы взрослых поликлиник и стационаров, уже сейчас мы максимально укрепляем детские медорганизации: уже сейчас закупаем тесты ИХА, СИЗы, лекарственные препараты, привлекаем кадры, в том числе водителей. Для этого выделены средства по программе ОМС. Например, для Городской детской поликлиники № 1 - около 3 млн рублей, для второй детской поликлиники – более 11 млн рублей, для ДРБ — 45 млн рублей», — пишет глава Минздрава Карелии.

По словам Охлопкова, поликлиники расширят штат диспетчеров, которые будут принимать звонки. На станции скорой медицинской помощи будут сформированы дополнительные бригады для выездов на дом к детям.

В стационарах для детей будут открыты дополнительные койки. Уже с 15 декабря в Республиканской инфекционной больнице появится 120 таких коек.

«Пациенты с ОРВИ и гриппом будут доставляться в Городскую детскую больницу. Самые тяжёлые, как с ковидом, так и с гриппом – в Детскую республиканскую больницу. Напомню, что в 2020 году мы полностью сделали реновацию закрытых наглухо инфекционных боксов в ДРБ. Предварительно определили резервный стационар для детей с ковидом в Роддоме им. Гуткина К.А. — 90 коек и для детей старше 14 лет в Республиканском наркодиспансере — 20 коек», — сообщил министр.

Напомним, за минувшие сутки выявлено 253 инфицированных, в том числе 63 ребенка, зарегистрировано 5 летальных исходов.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-07 16:31:56
Очередная "взрывная волна" на фоне 70% вакцинации.
В инженерии, про статистику таких экспериментов давно бы сделали однозначный вывод. А вот в бюджетно-чиновничье-вакцинной вселенной, все от того, что не достигли 90%. А если достигнем, то из-за медленной ревакцинации.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-07 15:32:34
новая волна? Где? В Сочи, в Юрмале? Харе уже панику нагнетать, ваксеры
drug
2021-12-07 14:58:49
В роддоме и РИБ все места заняты взрослым населением.
У вас в городе есь санаторий - как раз для лечения детей.
Козьма
2021-12-07 14:17:52
Еще год назад все чинуши и врачи орали с каждого утюга , что детям и молодым короновирус не страшен . Теперь орут совсем другое .
кир
2021-12-07 14:09:39
Вторая волна на подходе, а они шастают туда-сюда. :)
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