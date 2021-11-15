В Карелии разворачивают дополнительные койки для детей из-за новой волны коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных, особенно среди детей.

Учреждения здравоохранения республики готовятся приять удар новой ковидной волны. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков написал на своей странице в соцсети.

«Контагиозность Омикрона такова, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных, особенно среди детей. Ожидается и взрывной рост заболеваемости гриппом. Мы готовимся к этому уже сейчас. Детские медицинские организации входят в режим повышенной готовности. Именно они примут на себя главный удар новой ковидной волны. Учитывая опыт работы взрослых поликлиник и стационаров, уже сейчас мы максимально укрепляем детские медорганизации: уже сейчас закупаем тесты ИХА, СИЗы, лекарственные препараты, привлекаем кадры, в том числе водителей. Для этого выделены средства по программе ОМС. Например, для Городской детской поликлиники № 1 - около 3 млн рублей, для второй детской поликлиники – более 11 млн рублей, для ДРБ — 45 млн рублей», — пишет глава Минздрава Карелии.

По словам Охлопкова, поликлиники расширят штат диспетчеров, которые будут принимать звонки. На станции скорой медицинской помощи будут сформированы дополнительные бригады для выездов на дом к детям.

В стационарах для детей будут открыты дополнительные койки. Уже с 15 декабря в Республиканской инфекционной больнице появится 120 таких коек.

«Пациенты с ОРВИ и гриппом будут доставляться в Городскую детскую больницу. Самые тяжёлые, как с ковидом, так и с гриппом – в Детскую республиканскую больницу. Напомню, что в 2020 году мы полностью сделали реновацию закрытых наглухо инфекционных боксов в ДРБ. Предварительно определили резервный стационар для детей с ковидом в Роддоме им. Гуткина К.А. — 90 коек и для детей старше 14 лет в Республиканском наркодиспансере — 20 коек», — сообщил министр.

Напомним, за минувшие сутки выявлено 253 инфицированных, в том числе 63 ребенка, зарегистрировано 5 летальных исходов.