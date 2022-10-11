Краеведы проведут последний в сезоне субботник на берегу Ладоги в Карелии

Активисты очистят от мусора мыс Ристиниеми в Сортавальском районе Карелии.

В воскресенье, 13 ноября, пройдет финальный субботник этого сезона для краеведческого клуба «Оберег», говорится в сообщении паблика клуба. Активисты приглашают всех желающих.



«Будем убирать мыс Ристиниеми. Но перед субботником мы проведем для вас экскурсию у нас в Кирпичном дворике. Встречаемся в 12.00 в деревне Юляристиоя», - сказано в обращении.



Напомним, 4 ноября члены краеведческого клуба «Оберег» и их товарищи собрали мусор на ладожском берегу в черте Питкяранты.