Активисты собрали мусор на заснеженном берегу Ладожского озера в Карелии

Жители Питкяранты провели субботник в Приладожье Карелии.

В пятницу, 4 ноября, активисты краеведческого клуба «Оберег» усобрали мусор на ладожского берегу в черте Питкяранты.



«Прошли от пляжа до Черной поляны», - говорится в сообщении паблика клуба в соцсети.



Экологи выразили благодарность коллективу управляющей компании «Питкяранта» и научному сотруднику местного краеведческого музея Игорю Киселеву.



До зимы активисты проведут еще один субботник. Он пройдет в следующее воскресенье на мысу Ристиниеми в Сортавальском районе Карелии.