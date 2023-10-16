Крайне неудачный дрифт на загруженном кольце попал на видео в Петрозаводске

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео пользователя с ником «Ареопаг Армакедонович» с опасным дрифтом на верхнем Чапаевском кольце в столице Карелии.



После нескольких заносов автомобиль развернуло на проезжей части.



«Мальчик, не мучай технику!» — написал автор видео.



Напомним, ранее «Столица на Онего» написала о том, что жительница Петрозаводска оказалась в больнице после жесткого ДТП на улице Репникова.

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