Крайне неудачный дрифт на загруженном кольце попал на видео в Петрозаводске

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео пользователя с ником «Ареопаг Армакедонович» с опасным дрифтом на верхнем Чапаевском кольце в столице Карелии.
После нескольких заносов автомобиль развернуло на проезжей части.
«Мальчик, не мучай технику!» — написал автор видео.
Напомним, ранее «Столица на Онего» написала о том, что жительница Петрозаводска оказалась в больнице после жесткого ДТП на улице Репникова.
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