Жительница Петрозаводска оказалась в больнице после жесткого ДТП на улице Репникова

В ГИБДД карельской столицы рассказали подробности столкновения двух иномарок на Ключевой.

По предварительным данным Госавтоинспекции Петрозаводска, 17 октября, в 08.46, у дома № 1-А по улице Репникова столкнулись Škoda Octavia и Toyota Camry.



В результате дорожной аварии в БСМП госпитализировали женщину 1979 года рождения.



Напомним, ранее в известных пабликах опубликовали видео столкновения и его последствий.