«Кракен» из США способен пробить иммунитет человека, переболевшего COVID-19

Новый вариант «Омикрона» «Кракен» уже зарегистрирован в России, рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Подробности о новом штамме «Кракен» рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.



Штамм начал бурно распространяться в США месяц назад, передает в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. В зоне особого риска - пожилые лица и непривитые. В России зафиксирован один случай заражения.



«Кракен» способен пробивать иммунитет человека, перенесшего ковид или инфицированного. Как рассказал Александр Семенов, это происходит из-за мутаций, в результате которых он получил новую антигенную структуру шиповидного белка.



При этом люди болеют не тяжелее, чем предыдущими вариантами коронавируса. Меры при заболевании те же, что и при других вариантах ковида: не заниматься самолечением, вызвать врача. По симптомам COVID-19 и грипп очень похожи, однако лечение разное. Поэтому своевременное тестирование крайне важно для подбора правильной терапии, отметил медик.



Вакцинироваться нужно обязательно, считает специалист. Вакцинированные находятся в более выгодном положении. Даже минимальный иммунитет лучше, чем его полное отсутствие. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать мест скопления людей, пользоваться масками, соблюдать гигиену рук и лица.



Симптомы «Кракена» сходны с «Омикроном»: это сильная усталость, пониженное настроение, возможно нарушение в работе различных органов. Поэтому, если самочувствие после болезни не улучшается, лучше пройти бесплатную углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в своей поликлинике.