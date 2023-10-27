Красноносые друзья развлекали пожилых людей в Петрозаводске

Больничные клоуны Карелии навестили обитателей Петрозаводского дома-интерната.
Больничные клоуны Карелии навестили ветеранов с развлекательной программой. Об этом рассказали в Минсоцзащиты Карелии.
Веселые красноносые друзья очень любят гостить у ветеранов, проживающих в Петрозаводском доме-интернате. Они всегда с радостью навещают пожилых людей.
Клоуны дарят бабушкам и дедушкам улыбки и задор, а те, в свою очередь, отдают клоунам нежность и теплоту.
«Для наших проживающих это яркие и радостные встречи, наполненные добротой», — отметил директор дома-интерната для ветеранов Дмитрий Лябегин.
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