Красноносые друзья развлекали пожилых людей в Петрозаводске

Больничные клоуны Карелии навестили ветеранов с развлекательной программой. Об этом рассказали в Минсоцзащиты Карелии.



Веселые красноносые друзья очень любят гостить у ветеранов, проживающих в Петрозаводском доме-интернате. Они всегда с радостью навещают пожилых людей.

Клоуны дарят бабушкам и дедушкам улыбки и задор, а те, в свою очередь, отдают клоунам нежность и теплоту.



«Для наших проживающих это яркие и радостные встречи, наполненные добротой», — отметил директор дома-интерната для ветеранов Дмитрий Лябегин.