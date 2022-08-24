«Кросс нации» в Петрозаводске впервые пройдет на Онежской набережной

Началась электронная регистрация на ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации», который состоится 17 сентября.

Самый масштабный праздник бега планируется организовать в столице Карелии. Как пояснили в Центре спортивной подготовки, «Кросс нации» впервые пройдет на набережной Онежского озера.

Для участников подготовлены различные дистанции в зависимости от возрастных категорий:

дети до 7 лет смогут преодолеть 500 метров без учета времени;

девочки и мальчики 2013 г.р. и младше – 1 км 900 м;

девушки и юноши 2003 г.р. и младше, женщины и мужчины 2002 г.р. и старше – 3 км 800 м;

девушки 2003 г.р. и младше – 5 км 700 м; юноши 2003 г.р. и младше, женщины и мужчины 2002 г.р. и старше – 7 км 600 м;

мужчины и женщины любого возраста могут принять участие в массовом забеге 1 км 900 м без учета времени или в дисциплине «Северная ходьба» на 1 км 900 м, также без учета времени.



Электронная регистрации на «Кросс нации» в Петрозаводске уже доступна по ссылке https://orgeo.ru/event/23603 . Онлайн-сервис принимает заявки до 11 сентября включительно.



С 12 по 16 сентября будет работать комиссия по допуску участников (РСК «Курган», проезд Курганский, 3) - с 10.00 до 16.00; с 13.00 до 14.00 – обеденный перерыв.



При заявке на все виды дистанций, в том числе и на массовый забег, участнику соревнований необходимо представить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.



В день проведения мероприятия, 17 сентября, будет осуществляться только выдача электронных чипов для участников спортивных забегов на время.



Победители в каждой возрастной группе будут награждены кубками, дипломами и памятными медалями министерства спорта России. Все участники получат памятные сертификаты с символикой соревнований от министерства образования и спорта Карелии. Участники спортивных площадок получат сувениры от партнеров мероприятия.