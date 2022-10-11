В пограничном районе Карелии будут стрелять из крупнокалиберного оружия

На пограничном стрельбище в районе озера Пюхяярви будут проводить учения, сообщили власти Сортавальского района Карелии.

Пограничная служба Сортавалы информирует о том, что с 28 ноября по 2 декабря на пограничном стрельбище в районе озера Пюхяярви будут проводиться дневные и ночные учения с применением разного вида оружия, в том числе, крупнокалиберного.



Пограничники и районные власти просят жителей воздержаться от визитов на указанную территорию охотников, рыбаков и заготовителей дров, говорится в сообщении паблика районных властей.



