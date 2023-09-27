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Крупные торговые сети протестуют против продажи алкоголя онлайн

Новости. Экономика
20:30, 27 Сентября 2023
фото: www.whitegoods.ru

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В Ассоциации компаний розничной торговли уверены, что эта инициатива приведет к росту нелегального рынка.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, куда входят X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса» и другие) выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией.

Письмо со своей позицией ассоциация 26 сентября направила замглавы Минпромторга Виктору Евтухову, пишет РБК. 

По мнению ассоциации, продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и его легализация создает риски для потребителей.

Сегодня у совершеннолетних потребителей «объективно не существует проблемы физической доступности и возможности приобрести легальную, оригинальную и безопасную алкогольную продукцию путем самовывоза», в том числе с использованием интернет-ресурсов продавцов, которые работают при полном соблюдении законодательства, поясняет в письме Караваев.

Так, у всех федеральных ретейлеров, продающих алкоголь, есть сайты, где они информируют совершеннолетних потребителей об ассортименте алкогольной продукции в магазинах сети — покупатель может заказать алкоголь онлайн и забрать его самостоятельно из магазина, подтвердив возраст на кассе.

«Сегодня ответственный потребитель может самостоятельно снизить свои риски приобретения фальсификата, полностью отказываясь от дистанционной покупки с доставкой, приобретая алкоголь в магазине физически, имеющем соответствующую лицензию», — пишет АКОРТ.

Легализация продажи приведет к резкому росту числа сайтов, продающих алкоголь онлайн, предупреждают в ассоциации. Но эффективных механизмов блокировки продажи нелегальной и контрафактной алкогольной продукции в интернете на текущий момент нет, обращает внимание Караваев. За последние три года число таких интернет-сайтов выросло в два раза, указано в письме.

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