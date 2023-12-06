Крупный поселок в Карелии остался без воды

В одном из поселков Медвежьегорского района республики произошла коммунальная авария.

Власти района в социальной сети сообщили об отключении холодного водоснабжения в поселке Повенец. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, добавили чиновники.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что Госкомитет Карелии по жилищному надзору продолжает проверять состояние дворов в Петрозаводске.

Так, с 1 по 8 декабря жилищные инспекторы проверили качество уборки снега на придомовых и городских территориях по 187 адресам в Петрозаводске.



Во дворах домов в Октябрьском районе, на Кукковке, Древлянке, Ключевой и в Центре были выявлены неубранный снег, гололед, колеи на тротуарах и дорогах.