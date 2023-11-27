Куница ловко ушла от ворон по деревьям в Петрозаводске

Хищный зверек объявился в Октябрьском районе карельской столицы.
Читательница прислала в редакцию «Столицы на Онего» видео, снятое на улице Инженерная в Октябрьском районе Петрозаводска.
На кадрах видно, как по деревьям скачет небольшой хищный зверек — по всей видимости, куница. Хищник ловко уходит от преследующих его ворон, прыгая с ветки на ветку.
Напомним, ранее на другом конце Петрозаводска была замечена лисица — зверь занялся дератизацией прямо на детской площадке.
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