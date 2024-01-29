Курьер из Казахстана лишил пожилых жителей Карелии огромной суммы денег

Молодой гражданин азиатской страны выслушал приговор по делу о мошенничествах.

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Казахстана. Молодого человека признали виновным в восьми мошенничествах и двух покушениях на мошенничество.



Суд установил, что иностранный гражданин в сети подрядился быть курьером у афериста, который обманывал пожилых жителей Карелии по известной схеме «ваш родственник попал в ДТП».



Только в течение одного дня - 11 октября 2022 года - компания злоумышленников выманила у восьми жителей Петрозаводска и Кондопоги более 2 млн рублей.



Одна из потерпевших позвала соседей, чтобы они присутствовали при передаче денег, а другая до приезда курьера поняла, что стала жертвой мошенников и отказалась отдавать наличные.



Гражданина Казахстана приговорили к четырем годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.



Приговор в законную силу не вступил, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.