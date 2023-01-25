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Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса

Новости. Общество
16:25, 26 Января 2023

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На старте продаж в доме №19, который станет завершающим зданием в экологически чистом квартале «Свиристель» района Кукковка-3, квартиру можно приобрести без первого взноса.

Компания «Баренц Групп», которая возводит на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом экологически чистый квартал «Свиристель», объявила старт продаж квартир в доме № 19.

Этот 9-этажный монолитный дом станет последним в ансамбле жилых зданий нового квартала.

Согласно проекту, на каждом этаже будут располагаться всего 4 квартиры. Предусмотрены самые популярные и продуманные планировки: евро2 и евро3. В каждом подъезде дома будут созданы холлы с дизайнерским оформлением, установлены бесшумные грузопассажирские лифты.  На крыше дома расположится своя газовая котельная, благодаря чему жильцы всегда будут обеспечены горячей водой и отоплением и смогут значительно сэкономить на коммунальных платежах.

Также жильцам нового дома будет доступна вся развитая инфраструктура жилого квартала — придомовые территории с детскими площадками, большие парковочные зоны. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Хорошая новость от компании «Баренц Групп» — приобрести квартиру в новом доме ЖК «Свиристель» можно без первого взноса.

Для этого необходимо прийти в офис продаж компании «Баренц Групп», и менеджеры помогут подобрать самый выгодный вариант.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж компании «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Дом № 19 станет завершающим этапом строительства жилого квартала «Свиристель», поэтому если кто-то мечтает жить в комфортном и красивом экологически чистом районе, он еще может осуществить свою мечту, даже не имея средств на первоначальный взнос.

Всю информацию о старте продаж квартир в доме № 19 вы можете получить на сайте «Баренц Групп».

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж компании «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Забронировать квартиру можно на сайте отдела продаж или по указанному телефону: 331-331.

ЖК «Свиристель». Застройщик ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС». Город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А ОГРН 1141001002119 ИНН 1001280955. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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