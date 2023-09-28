Ларин в очередной раз стал чемпионом России по тхэквондо

Олимпийский чемпион Владислав Ларин одержал уверенную победу на чемпионате России.
Представитель центра спортивной подготовки Карелии, олимпийский чемпион Владислав Ларин одержал победу на чемпионате России по тхэквондо в весовой категории 87+ килограммов.
Чемпионат завершился в Майкопе 28 сентября.
Карелию представляли:
Владислав Ларин (тренер - Сергей Петров), Антон Котков (тренер - Сергей Петров), Олеся Бардаченко (тренер - Сергей Петров), Анастасия Пуговкина (тренер - Артем Ефимов).
А также Екатерина Квартальная (тренер - Илья Суслов)
Михаил Сургучев (тренер - Илья Суслов).
Как отметили в паблике «Центр спортивной подготовки», Бардаченко заняла пятое место в весовой категории 73+ килограммов. Пуговкина также стала пятой в весовой категории 73 кг.
Напомним, в конце июля 2021 года Владислав Ларин в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль.
В финальном бое Владислав Ларин одолел спортсмена из Македонии.
Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио.
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