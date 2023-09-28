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Ларин в очередной раз стал чемпионом России по тхэквондо

Новости. Спорт
09:04, 29 Сентября 2023
фото: © паблик ВК «Центр спортивной подготовки»

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Олимпийский чемпион Владислав Ларин одержал уверенную победу на чемпионате России.

Представитель центра спортивной подготовки Карелии, олимпийский чемпион Владислав Ларин одержал победу на чемпионате России по тхэквондо в весовой категории 87+ килограммов.

Чемпионат завершился в Майкопе 28 сентября.

Карелию представляли:

Владислав Ларин (тренер - Сергей Петров), Антон Котков (тренер - Сергей Петров), Олеся Бардаченко (тренер - Сергей Петров), Анастасия Пуговкина (тренер - Артем Ефимов).

А также Екатерина Квартальная (тренер - Илья Суслов)
Михаил Сургучев (тренер - Илья Суслов).

Как отметили в паблике «Центр спортивной подготовки», Бардаченко заняла пятое место в весовой категории 73+ килограммов. Пуговкина также стала пятой в весовой категории 73 кг. 

Напомним, в конце июля 2021 года Владислав Ларин в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль.

В финальном бое Владислав Ларин одолел спортсмена из Македонии.

Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио.

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