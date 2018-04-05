Лазерная арфа, бесконечное зеркало и оптический стол пополнили коллекцию музея ПетрГУ

Коллекция Музея занимательной науки Петрозаводского госуниверситета пополнилась тремя экспонатами, сообщает пресс-служба вуза.

Их, как и другие предметы музея, своими руками собрали студенты Физико-технического института.



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Лазерная арфа, созданная третьекурсником Романом Пяскиным, представляет собой светочувствительный музыкальный инструмент, состоящий из лазерных лучей. "Касаясь" их по аналогии со струнами обычной арфы, можно сыграть мелодию.

"Студенты 4 курса Виктор Вершинин и Дмитрий Харвонен собрали для Музея бесконечное зеркало, через которое можно увидеть бесконечный светящийся коридор, - отмечают в университете. - Третья новинка – оптический стол. С помощью лазера и призм он наглядно демонстрирует преломление лучей. Его создатель – Денис Макеев, магистрант 2 курса".