Лебеди Приладожья позировали фотографу перед отлетом в теплые края

Стаю лебедей-кликунов заметили у острова Лункулансаари на Ладоге.

Как в паблике «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия» сообщила Яна Пеккинен, птицы собрались у ладожского острова Лункулансаари перед дальним перелетом.



«Ежегодные лебяжьи посиделки у острова Лункулансаари. Лебеди-кликуны отдыхают перед отлетом в теплые края. В этом году в стае много молодых птиц», — написала она.



Отметим, лебедь-кликун — крупная птица, весящая от семи до 10 килограммов, иногда больше. Зимовать летят на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию.



Лишь некоторые птицы остаются зимовать на местах гнездовья. Обычно не улетают на зимовку кликуны из Скандинавии, на Белом и Балтийском морях.



Лебедь-кликун — национальная птица Финляндии.















Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщила о том, как дикая банда кабанов показала умение переходить дорогу по соседству с Карелией.