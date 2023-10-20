Дикая банда кабанов показала умение переходить дорогу по соседству с Карелией

Большую семью кабанов заметили водители в Ленобласти.

Организованная группа диких свиней, которую жители Всеволожского района видят периодически, показалась у Дороги Жизни, на пересечении с Колтушским шоссе.

Видеозапись появилась в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» 22 октября. Сообщается, что съемка велась около двух часов ночи, пишет 47news.ru.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как медведь совершил заплыв на озере Паанаярви.