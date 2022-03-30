«Лед не держится совсем»: водолазы подняли еще один снегоход «бесстрашных» со дна озера в Карелии (ФОТО)

В Суоярвском районе водолазы не без труда вытащили из озера снегоход Тайга, хозяева которого спаслись.

Карельские водолазы вновь выезжали в Суоярвский район, где затонул снегохода Тайга. Об этом пишут в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы».

«Шла середина апреля, а карелы все отказываются верить, что пришла весна и пора заканчивать со снегоходами. В месте, где провалился снегоход, подъем осуществить не удалось бы, лед не держит совсем. Пришлось протянуть подо льдом около 15 метров в сторону. Там лед уже около 40 см, хотя и неоднородный. Место очень мелкое, что осложняло работу. Не сразу удалось просунуть снегоход в подготовленную майну. Поднимать с большей глубины легче», - прокомментировали подъем снегохода водолазы.

Ранее сообщалось, группа карельских водолазов рассказала о подводных работах на озере Салонъярви недалеко от Суоярви – спасателям удалось поднять со дна утонувший снегоход Polaris.