Водолазы подняли со дна озера в Карелии утонувший снегоход «дерзких парней» (ФОТО, ВИДЕО)

Хозяева снегохода, упавшего в промоину и оказавшегося на дне озера Салонъярви в Суоярвском районе, спаслись.

Группа карельских водолазов рассказала о подводных работах на озере Салонъярви недалеко от Суоярви – спасателям удалось поднять со дна утонувший снегоход Polaris.

«Посреди озера была огромная промоина, которая не смогла напугать дерзких парней. К счастью, все спаслись, в воде оказался только снегоход.

Глубина 2 метра, прозрачность воды минимальная.

Пришлось протащить снегоход подо льдом ещё около 20 метров до участка с уверенно толстым льдом более 10 см», - рассказали подводники в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы».