Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Петрозаводске

В столице Карелии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса.

Авария произошла восьмого апреля, в пятницу, в Петрозаводске недалеко от гипермаркета «Лента» на Кукковке. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«В автобус № 9 врезался автомобиль ВАЗ 2104. Автомобиль при повороте не уступил автобусу, а решил просто въехать в него. Автобус потрясло заметно, пострадавших не наблюдалось», — сообщил автор поста.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пассажиры выгнали с остановки маршрутку, чтобы сесть в троллейбус.