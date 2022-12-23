Легковушка попала под снегоуборочный трактор в райцентре Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием погрузчика и легкового автомобиля произошло днем 23 декабря в Сегежском районе Карелии.

В паблике «Сегежские Будни» опубликован ролик столкновения погрузчика и Ford Fusion. Судя по видео сообщества «Сегежа LIVE», ДТП произошло 23 декабря, в 11.48.



Трактор начал сдавать назад на сегежском перекрестке, не заметив проезжавшую легковушку.



Напомним, в среду, 21 декабря, в 22.20, у дома №3 по улице Лыжная не поделили проезжую часть комбинированная дорожная машина и легковушка. Автомобили двигались во встречных направлениях.