Лесовоз под управлением пьяного водителя был остановлен на оживленной трассе в Карелии (ФОТО)

В Кондопожском районе автоинспекторы остановили груженый лесовоз с прицепом, водитель которого был нетрезв, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции 9 декабря около 19 часов вечера остановили лесовоз с прицепом на 472 километре федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе. Груженый пиломатериалами грузовик управлялся водителем с признаками опьянения.

Автоинспекторы отстранили 37-летнего жителя Архангельской области от управления. Алкотестер подтвердил, что мужчина выпил за рулем.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку. В отношении же водителя автоинспекторы составили административный протокол. Фигуранту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.