Левин нашел способ, как убедить работодателей не увольнять предпенсионеров

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Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Карелии Николай Левин прокомментировал идею Владимира Путина ввести уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста.
Николай Левин предположил, что инициатива Владимира Путина будет эффективной, но подчеркнул, что работодателей необходимо не только наказывать, но и стимулировать.
"Если эти поправки будут приняты и в Уголовный кодекс, и в Административный кодекс, конечно, они будут работать",- предположил Левин.
Кто, по мнению Левина, будет контролировать такие действия работодателя, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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