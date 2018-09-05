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Новости. Общество
13:24, 05 Сентября 2018

Левин нашел способ, как убедить работодателей не увольнять предпенсионеров

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Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Карелии Николай Левин прокомментировал идею Владимира Путина ввести уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста.

Николай Левин предположил, что инициатива Владимира Путина будет эффективной, но подчеркнул, что работодателей необходимо не только наказывать, но и стимулировать.

"Если эти поправки будут приняты и в Уголовный кодекс, и в Административный кодекс, конечно, они будут работать",- предположил Левин.

Кто, по мнению Левина, будет контролировать такие действия работодателя, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Мизантроп
2018-09-05 13:47:59
Толковому работнику приказом запретят умирать.
Горожанин
2018-09-05 13:44:28
Неужели кто-то в это верит?! Во-первых, у нас нет столько предпринимателей, чтобы всех трудоустроить. Во-вторых, к предпенсионному возрасту эти люди окажутся на "срочных" контрактах. И что? Обяжут предпринимателя продлевать контракт?
В третьих, есть еще масса законных способов уволить работника.
Почему бы тогда уж не принять закон, гарантирующий занятость всем работникам предпенсионного возраста?!
В четвертых, много ли людей, способных работать после 60 по здоровью?!
Leopol'd
2018-09-05 13:36:07
Т.е. инициативы правительства, а расплатиться за них обязан бизнес. Под угрозой уголовного преследования.
В СССР было честнее. По крайней мере не создавали иллюзию частной собственности и частного бизнеса.
Гость
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