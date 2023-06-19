Лидер профсоюза автотранспортников Карелии выступил против «планово-убыточной» работы ГУПов

Властям Карелии необходимо увеличить субсидии двум государственным автотранспортным предприятиям республики, занимающимся пассажирскими перевозками - "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс - Сервис".

Об этом заявил председатель республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьёв, выступая сегодня на бюджетных слушаниях в карельском парламенте.

«Мы понимаем прекрасно, что пассажирские перевозки — это серьёзные социальные вопросы, и здесь тарифная политика должна быть разумной. Но когда наши предприятия оба зарабатывают 220 миллионов рублей, а убытки составляют 46 миллионов, это ни в какие рамки разума уже не входит. При этом кредиторка превышает дебиторку в три раза», — сказал Соловьёв.

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