Минфин оценил дефицит бюджета России

Итоговая оценка дефицита оказалась выше, чем ожидалась властями в декабре.

Дефицит федерального бюджета России в 2023 году составил 3,24 триллиона рублей или 1,9 процента ВВП, следует из опубликованной министерством финансов предварительной оценки исполнения главного финансового документа страны. Об этом сообщает Лента.ру.

В законе о бюджете на 2023 год превышение расходов над доходами предусматривалось на уровне двух процентов ВВП, а годом ранее, в 2022-м, показатель составил 2,1 процента или 3,295 триллиона рублей.

Итоговая оценка дефицита российского бюджета оказалась несколько выше ожидавшейся властями в декабре. «1,5 процента или немного меньше», приводил тогда «Интерфакс» слова главы Минфина Антона Силуанова.