Ликвидация многолетней свалки в Карелии обошлась в миллион рублей

Рядом с поселком Соддер в Пряжинском районе убрали свалку, на ликвидацию которой из бюджета республики выделили один миллион рублей.

Свалка была обнаружена неподалеку от поселка Соддер в июне 2021 года. Тогда специалисты «Карелприроды» определили границы и объемы места несанкционированного складирования мусора. В сентябре этого года свалка в Соддере была ликвидирована местной администрацией в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «ПКФ Втормет». Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

В прошлом году инспекторы установили, что разрастающаяся свалка находится на землях Пряжинского национального муниципального района. Виновных установить не удалось, поэтому обязанность по ликвидации мусора в силу закона легла на администрацию. Зимой убрать свалку в не представлялось возможным из-за снега. Сроки по ликвидации сдвинулись. Минприроды приняло решение подать иск в суд на администрацию Пряжинского национального муниципального района в целях принятия мер по устранению свалки. Но в министерстве выяснили, что у местной администрации нет на это денег. Убрать свалку удалось благодаря выделенной субсидии в рамках программы правительства Карелия. Из регионального бюджета было выделено порядка 1 млн рублей — это 90% от суммы контракта.

Ранее блогер в Карелии показал свалку мусора, которую устроили в лесу жители поселка Соддер, отрезанного от цивилизации.