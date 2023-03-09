С неприятным запахом в районе Петрозаводска будут бороться не только с помощью «Мокрого барьера»

В «РКС-Петрозаводск» рассказали о мерах по борьбе с запахом на канализационных очистных.

«РКС-Петрозаводск» уже сообщали о заключении договора на поставку для канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска «Мокрого барьера». Систему должны изготовить до апреля.

Еще один проект, направленный на устранение неприятного запаха — монтаж адсорбционного фильтра на систему вентиляции главной насосной станции КОС. Адсорбент снизит интенсивность запаха сероводорода и других веществ.

«РКС-Петрозаводск» рассказали, почему для насосной станции выбрали именно адсорбционный фильтр. Преимущества этой системы в том, что на работу адсорбента не влияют перепады концентрации загрязняющих веществ и влажность воздуха, корпус фильтра не подвержен коррозии. Конструкция надежная, не зависит от электричества, а для ее эксплуатации не требуется дополнительный персонал. Стоимость оборудования составит около 8 млн 800 тыс. рублей.

Перед адсорбционным фильтром на вентиляции установят многоразовый фильтр предварительной очистки, он нужен для того, чтобы удалить из выбросов влагу и жир. В процессе эксплуатации систему необходимо промывать, просушивать и после фильтр можно использовать вновь. Предочистка позволит продлить срок службы основного адсорбционного фильтра.

Степень очистки воздуха, выходящего из насосной станции, составит 95-99%. Договор на поставку системы АО «ПКС-Водоканал» подписало с компанией ООО «ОКС Групп». Эта же организация занимается изготовлением «Мокрого барьера» для иловых карт.