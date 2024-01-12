Лисица посетила каток спорткомплекса «Луми» в Петрозаводске

До этого рыжую гостью видели на другом спортобъекте - стадионе «Спартак».
Как сообщили в Минобразования и спорта Карелии, самая спортивная лисица вновь попала в поле зрение прохожих.
«Летом плутовка частенько забегала на тренировки карельских легкоатлетов на стадион «Спартак», а вчера ночью уже посетила каток «Луми», — говорится в сообщении паблика «Спорт — норма жизни Карелия».
Напомним, спорткомплекс «Луми» расположен на Неглинской набережной карельской столицы.
Ранее мы сообщали о том, что лисица вышла к человеку с собакой на набережной Петрозаводска
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