Лисица вышла к человеку с собакой на набережной Петрозаводска

Лесная гостья смело пришла играть на набережную Варкауса.
Лисица вышла прогуляться на набережную Варкауса в Петрозаводске. Фото опубликовал горожанин в сообществе «Живой Петрозаводск».
Комментаторы заметили, что причиной такой необычной смелости может быть болезнь зверя, но автор фото развеял страхи.
«Не похоже. С собакой заигрывала. Людей не боится. Дал сушку — съела», — отметил горожанин, высказав предположения, что лисица приходит на набережную с противоположного берега залива охотиться за утками.
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