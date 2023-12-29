Лисица вышла к человеку с собакой на набережной Петрозаводска

Лесная гостья смело пришла играть на набережную Варкауса.

Лисица вышла прогуляться на набережную Варкауса в Петрозаводске. Фото опубликовал горожанин в сообществе «Живой Петрозаводск».

Комментаторы заметили, что причиной такой необычной смелости может быть болезнь зверя, но автор фото развеял страхи.

«Не похоже. С собакой заигрывала. Людей не боится. Дал сушку — съела», — отметил горожанин, высказав предположения, что лисица приходит на набережную с противоположного берега залива охотиться за утками.