Лист профнастила прилетел на автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сильный ветер оторвал лист профнастила от мусорного контейнера и унес в сторону автомобильной стоянки.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором камера наружного наблюдения запечатлела, как 27 февраля в 22.56 на улице Варламова, у дома №37, ураганный ветер оторвал лист профнастила от мусорки и бросил его в сторону автостоянки.

Лист прилетел на автомобиль и упал на землю.

Ранее МЧС Карелии предупреждало о штормовом ветре, который надвигается на республику и будет властвовать здесь сутки.