На Карелию надвигается штормовой ветер

Непогода сутки будет бушевать в Карелии, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с 20.00-23:00 сегодня, 27 февраля, начиная с северных районов, местами по Карелии ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Порывы ветра сохранятся в течение суток 28 февраля.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, а также Суоярвский, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Сортавальский районы.